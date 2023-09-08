Москва 08 сентября 2023, 08:43 Москвичам пообещали октябрьскую погоду в пятницу Синоптик Леус: в Москве 8 сентября похолодает до +15 градусов и пройдут дожди Сайт мэра и правительства Москвы

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Рабочая неделя в Москве завершится непогодой. Жителей и гостей столицы ждут осадки и значительное похолодание, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня по периферии циклона с центром над Поволжьем, в столичный регион придет новая порция холодного воздуха», — уточнил он.

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Метеоролог добавил, что в такой ситуации будет облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди, а температура опустится до октябрьских значений.

В Москве в дневное время суток воздух прогреется до +13…+15 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов. На территории Московской области днем столбики термометров покажут отметки +11…+16 градусов, в ночные часы — +2 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление упадет до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В субботу обойдется без дождей и потеплеет до +19 градусов.

Ранее Синоптик Евгений Тишковец спрогнозировал в европейской части России три бабьих лета. Волны потепления сменят одна другую в течение сентября и октября.