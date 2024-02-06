Москва 06 февраля 2024, 09:05 Москвичам пообещали облачную погоду и небольшое похолодание во вторник Синоптик Леус: в Москве 6 февраля будет облачная погода и до -4 градусов Freepik

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В Москве 6 февраля ожидается незначительное похолодание. Кроме того, в городе пройдет небольшой снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня синоптическая ситуация в столице будет определяться тыловой частью циклона», — уточнил он.

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Метеоролог пояснил, что в регионе будет облачно с неустойчивыми прояснениями. Выпадет небольшой снег, а дороги и тротуары покроет гололед.

В Москве днем температура будет варьироваться от -2 до -4 градусов. В ночные часы воздух остынет до -10 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -13 градусов.

Ближе к выходным в Москве заметно похолодает. Температура будет ниже нормы на шесть-семь градусов, что характерно для январской погоды в Сыктывкаре.