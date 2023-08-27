Москва 27 августа 2023, 10:35 Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 27 августа будет без осадков и потеплеет до +22 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве неделя завершится комфортной погодой. Метеорологи спрогнозировали потепление до +22 градусов и отсутствие осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столичный регион будет ощущать влияние гребня скандинавского антициклона. При переменной облачности дождей не ожидается, в начале дня местами сохранятся очаги туманов», — уточнил он.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +20…+22 градусов. Ночью похолодает до +8 градусов. На территории Московской области днем температура будет варьироваться от +18 до +23 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут +5 градусов.

Ветер будет дуть с запада, его скорость составит от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник будет прохладнее — до +21 градуса, но без дождей.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 25 августа стала самой холодной в Москве за месяц. На ВДНХ зафиксировали всего +8,5 градуса.