Москва 30 августа 2023, 09:10 Москвичам пообещали облачную погоду без осадков в среду Гидрометцентр России: в среду в Москве осадков не ожидается Сайт мэра и правительства Москвы

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Комфортная погода с переменной облачностью без осадков ожидается в Москве в среду. Об этом рассказали на сайте Гидрометцентра России.

Воздух в середине недели прогреется до 22-24 градусов тепла днем, к ночи температура упадет до 12-14 градусов тепла. При этом в течение всей среды осадков в Москве не прогнозируют, только переменную облачность.

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Днем ветер с юга достигнет скорости восьми километров в час. Во второй половине дня направление ветра изменится на юго-восточное, от двух до семи метров в секунду.

Атмосферное давление 30 августа составит 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптик Шувалов рассказал, что ко Дню знаний москвичей порадует приятная погода — воздух может прогреться до 26 градусов. Утром возможны кратковременные дожди.