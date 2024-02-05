Москва 05 февраля 2024, 08:36 Москвичам пообещали небольшой снег и потепление в понедельник Синоптик Котилевская: в Москве 5 февраля будет -3 градуса и пройдет снег Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Новая рабочая неделя в Москве начнется с незначительного потепления. Синоптики спрогнозировали небольшой снег и до минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, 5 февраля ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, местами небольшой снег.

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В Москве в дневные часы столбики термометра покажут отметки -1…-3 градуса. Ночью подморозит до -6 градусов. В Московской области днем температура будет варьироваться от нуля до -5 градусов. В ночное время суток воздух остынет до -8 градусов.

Котилевская уточнила, что ветер в столице подует с запада, северо-запада со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 726 миллиметров ртутного столба, но окажется ниже нормы.

Главный специалист «ИА Метеоновости» Татьяна Позднякова также рассказала, что январь в Москве выдался морозным, но порадовал жителей удивительно ясным небом. Солнце светило в городе 36 часов — на три часа больше нормы.