Москва 26 января 2024, 08:47 Москвичам пообещали небольшой снег и до -3 градусов в пятницу Котилевская: в Москве 26 января похолодает до -3 градусов и пройдет снег Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

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Рабочая неделя в Москве завершится незначительным похолоданием и слабыми осадками. Столбики термометра 26 января не опустятся ниже минус трех градусов, сообщила РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Алина Котилевская.

По ее словам, в Москве в пятницу ожидается облачная погода с небольшим снегом. Днем температура будет варьироваться от -1 до -3 градусов. В ночные часы воздух остынет до -8 градусов. В Московской области днем будет -1…-6 градусов. В ночное время суток похолодает до -11 градусов.

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Ветер подует с востока со скоростью два-семь метров в секунду. Атмосферное давление подрастет до 745 миллиметров ртутного столба.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов также рассказал о погоде на выходных. В субботу и воскресенье похолодает до -4…-9 градусов. На дорогах и тротуарах образуется гололедица.