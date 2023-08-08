Москва 08 августа 2023, 08:46 Москвичам пообещали небольшой дождь и до +27 градусов во вторник Гидрометцентр: в Москве 8 августа будет +27 градусов и пойдет дождь Сайт мэра и правительства Москвы

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Августовский зной сохранится в Москве. Синоптики вновь спрогнозировали 27-градусную жару и небольшой дождь. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Во вторник, 8 августа, в столице будет облачная погода с прояснениями и небольшими осадками. В дневное время суток воздух прогреется до +25…+27 градусов. Ночью похолодает до +15 градусов, местами также пойдет кратковременный дождь. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +24…+29 градусов. В ночные часы температура опустится до +13 градусов.

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Кроме того, в Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности из-за риска пожаров до среды.

Ранее синоптик сообщил, что аномальная жара покинет столицу в ближайшие дни. Снижение температуры будет не резким. Температура опустится до +25…+27 градусов.