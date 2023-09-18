Москва 18 сентября 2023, 08:48 Москвичам пообещали небольшие дожди в понедельник Синоптик Леус: в Москве 18 сентября пройдут дожди и похолодает до +18 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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Новая рабочая неделя в Москве начнется с непогоды. Холодный фронт принесет понижение температуры и осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня территорию столицы пересечет малоактивный атмосферный фронт. На своем пути он будет уплотнять облака и местами вызовет небольшие дожди, что слегка ограничит приток солнечного тепла», — уточнил он.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +16…+18 градусов. Ночью похолодает до +6 градусов. На территории Московской области температура будет варьироваться днем от +14 до +19 градусов. В ночные часы столбики термометра покажут отметки до +3 градусов.

Погоду будет сопровождать северо-западный ветер со скоростью три-восемь метров в секунду. Атмосферное давление превысит норму и поднимется до 752 миллиметров ртутного столба. Во вторник потеплеет до +20 градусов, обойдется без осадков.

Ранее синоптик Евгений Тишковец сообщил, что в Россию на этой неделе придет субтропическая жара. С 18 по 24 сентября на территории Центральной России температура будет бить все рекорды, воздух прогреется до 27 градусов.