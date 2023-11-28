Москва 28 ноября 2023, 12:33 Москвичам пообещали морозы в ночь на среду Позднякова: в ночь на 29 ноября температура в Москве понизится до -17 градусов РИА «Новости»

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В Москве воцарилась нестабильная погода. В ночь на среду, 29 ноября, в столице ожидаются сильные морозы. Об этом рассказала в Telegram-канале главный специалист Метеобюро, метеоролог Татьяна Позднякова.

Так, в течение дня в понедельник, 27 ноября, температура почти поднялась до отметки в +3 градуса, однако к утру 28-го снизилась до минус 3-5 градусов.

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«В ночь на 29 ноября температура понизится до -14…-17 градусов», — уточнила Позднякова.

Однако, по ее словам, к утру 29 ноября в столице потеплеет до 0 градусов. Днем же снова похолодает до -5 градусов.

Метеоролог предупредила, что такие перепады температур могут отрицательно сказаться на здоровье некоторых москвичей.

«Столь значительные перепады температура воздуха неблагоприятны для людей с болезнями сердечно-сосудистой системы», — добавила она.

Во вторник, 28 ноября, дневная оттепель уже растопила несколько сантиметров снега в Москве.