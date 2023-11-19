Москва 19 ноября 2023, 09:17 Москвичам пообещали морозную погоду в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 19 ноября будет без осадков, но морозно — до -6 градусов Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москву пришла по-настоящему зимняя погода. Синоптики спрогнозировали 19 ноября до минус шести градусов и без осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

«Центр антициклона, медленно смещающегося к юго-востоку, миновал столицу, и в небе вновь появились облака, что уберегло часть региона от еще более сильного ночного выхолаживания», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что в дневные часы в Москве воздух остынет до — 4… — 6 градусов. Ночью похолодает до минус девяти. В Московской области днем температура будет варьироваться от трех до восьми мороза. В ночное время суток столбики термометров покажут отметки до — 11 градусов. Это значительно ниже климатической нормы.

Ветер подует с юго-востока со скоростью один-шесть метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

Из-за наступивших холодов в системе отопления Москвы подняли температуру. Сейчас она полностью соответствует погодным условиям.