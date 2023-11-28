Москва 28 ноября 2023, 13:58 Москвичам пообещали метель в последний день осени Вильфанд: осень в Москве завершится метелью и морозами до минус 14 градусов РИА «Новости»

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В последний день осени — 30 ноября — в столице пройдет метель. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, после метели в четверг снега станет еще больше.

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«Сейчас в Москве около 20 сантиметров снега, в четверг пройдет метель, не такая сильная, как в понедельник», — отметил синоптик.

По его словам, декабрь начнется со значительного похолодания. Температурные показатели будут соответствовать январским нормам. После метели в четверг снегопады прекратятся или будут незначительными, но температура в ночные часы опустится до -10…-12 градусов в Москве и до -12 градусов в области. Днем столбик термометра не поднимется выше минус 6-4 градусов.

«В пятницу будет сильная гололедица, снег небольшой, местами умеренный», — добавил Вильфанд.

Он уточнил, что в ночь на воскресенье стоит ожидать морозов до -14 градусов.

Ранее москвичам пообещали морозы в ночь на среду.