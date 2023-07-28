Москва 28 июля 2023, 08:47 Москвичам пообещали ливни и грозы в пятницу Синоптик Леус: в Москве 28 июля пройдут дожди, ливни и грозы Сайт мэра и правительства Москвы

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Атмосферный фронт принесет в Москву интенсивные осадки. Метеорологи спрогнозировали грозы и ливни, но при этом в городе сохранится теплая погода — до +25 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня через центральные регионы Европейской России в меридиональном направлении вытянулся атмосферный фронт, вдоль линии которого с юга на север смещаются очаги ливней и гроз», — уточнил он.

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В таких условиях столицу накроют ливни и грозы. В дневные часы будет облачно, воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью похолодает до +15 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. Ночью температура опустится до +13 градусов.

Погоду будет сопровождать западный, северо-западный ветер, скорость которого достигнет 3–8 метров в секунду, во время грозы порывистый. Атмосферное давление составит 739 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы. Выходные начнутся также с дождей: в субботу пройдут кратковременные осадки и похолодает до +19…+21 градуса.

Ранее «желтый» уровень погодной опасности из-за града объявили в Московском регионе на 28 июля. Из-за непогоды жителей попросили быть внимательными и осторожными.