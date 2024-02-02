Москва 02 февраля 2024, 10:32 Москвичам пообещали кратковременный снег и гололедицу в пятницу Леус: в Москве 2 февраля ожидается облачная погода и кратковременный снег РИА «Новости»

Читать 360tv в

В конце рабочей недели москвичей будут ждать небольшие осадки и гололедица, которые возникнут под влиянием холодного атмосферного фронта. Об этом сообщил в Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, в ночь на пятницу в городе выпало до двух миллиметров осадков. Днем ожидается переменная облачность с прояснениями, также возможен непродолжительный снегопад. Жителям столицы следует быть внимательными из-за гололедицы на проезжих частях и тротуарах.

Реклама

Синоптик отметил, что температура днем в Москве будет варьироваться от -1 до +1 градуса и от -3 до +2 градусов по области. К вечеру ожидается небольшое похолодание, столбик термометра может опуститься до -2-4 градусов в городе и до -1-6 — в Подмосковье. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до уровня 736 миллиметров ртутного столба, что все еще будет ниже обычных значений.

Накануне в столице прошел ледяной дождь.