Москва 11 сентября 2023, 08:25 Москвичам пообещали комфортную погоду 11 сентября Гидрометцентр России: в Москве 11 сентября ожидают комфортную погоду без дождя Сайт мэра и правительства Москвы

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В понедельник, 11 сентября, в столичном регионе осадков не ожидают. Температура не превысит +22 градусов тепла. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра России.

По данным специалистов, днем воздух прогреется до +20...+22 градусов. Жителей столицы ждут переменная облачность, а также слабый ветер. Атмосферное давление в течение всего дня составит порядка 750 миллиметров ртутного столба, что слегка выше нормы для Москвы.

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К вечеру станет прохладнее — температура воздуха упадет до 8-10 градусов тепла, к ночи также дождя метеорологи не ждут.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что начавшаяся неделя может порадовать жителей Москвы теплой погодой. По его словам, бабье лето начнется для столицы во вторник.