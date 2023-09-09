Москва 09 сентября 2023, 13:12 Москвичам пообещали климатическое лето до середины сентября Роман Вильфанд: климатическое лето в Москве продлится до 14 сентября Сайт мэра и правительства Москвы

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Меньше недели осталось до завершения климатического лета. С середины сентября Москву ждет постепенное похолодание и дожди, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

По его словам, с понедельника по среду в столице будет переменная облачность и без осадков. В дневные часы температура воздуха будет варьироваться от +20 до +24 градусов. Ночью столбики термометра покажут +6…+11 градусов.

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Метеоролог уточнил, что в четверг также еще будет августовская погода со слабым ветром — днем воздух прогреется до +17…+22 градусов. В пятницу пройдет кратковременный дождь и похолодает днем до +15…+20 градусов. Предположительно, в конце недели москвичей ждет заметное похолодание, добавил Вильфанд.

Ранее жителям столицы сообщили, что в европейской части России произойдет не одно, а сразу три бабьих лета. Волны потепления сменят одна другую в течение сентября и октября.