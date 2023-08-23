Москва 23 августа 2023, 09:16 Москвичам пообещали дожди с грозами в среду Синоптик Леус: в Москве 23 августа будет +19 градусов, пройдут дожди и грозы Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в среду, 23 августа, ухудшится погода: пройдут дожди и похолодает до +19 градусов. Кроме того, местами прогремят грозы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

«Сегодня столица окажется на периферии зоны пониженного атмосферного давления, куда вместе с прохладным воздухом будут поступать обширные поля облаков, вызывая кратковременные дожди, местами с грозами», — уточнил он.

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В дневное время суток в Москве воздух прогреется до +17…+19 градусов. Ночью похолодает до +11 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +15…+20 градусов. В ночные часы температура опустится до +7 градусов.

Погоду будет сопровождать северный ветер со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 743 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В четверг также пройдут дожди, а температура не превысит +18 градусов.

Ранее метеоролог Татьяна Позднякова заявила, что ночь на 22 августа в Москве стала самой холодной за месяц. На ВДНХ зафиксировали минимальную температуру воздуха +12,1 градуса.