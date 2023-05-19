Москва 19 мая 2023, 08:57 Москвичам пообещали дожди и похолодание в пятницу Гидрометцентр России: в Москве спрогнозировали облачную погоду и до +19 градусов 19 мая РИА «Новости»

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В столицу после жары вернулись прохлада и дожди. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

Синоптики спрогнозировали в Москве облачную погоду с прояснениями и понижение температуры воздуха в пятницу, 19 мая. Так, в дневное время суток в столице будет +17…+19 градусов, пойдет кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут +7 градусов.

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На территории Московской области днем воздух прогреется до +15…+ 20 градусов. В ночные часы похолодает до +4 градусов. Ожидается северный ветер, скорость которого достигнет 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

Ранее на главной метеостанции столицы, ВДНХ, в 11 утра 18 мая термометры показали +24 градуса, что стало выше вчерашней максимальной отметки на 0,1 градуса.

На протяжении семи-восьми дней четверг будет удерживать лидерские позиции в теплом списке 2023 года, сказал синоптик.