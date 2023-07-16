Москва 16 июля 2023, 09:17 Москвичам пообещали дожди и грозы в воскресенье Синоптик Тишковец: в Москве 16 июля будет прохладно, пойдут дожди и грозы РИА «Новости»

Читать 360tv в

В столичном регионе из-за тыловой части циклона образуются разрозненные массивы кучево-дождевых облаков, при этом температурный фон будет на два градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В воскресенье, 16 июля, в Москве ожидается облачная с прояснениями погода. Вторая половина дня не обойдется без кратковременных дождей и гроз.

Реклама

В дневные часы воздух в столице прогреется до +22…+24 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. На территории Московской области днем столбики термометров покажут отметки +20…+25 градусов. В ночное время суток температура опустится до +14…+16 градусов.

Метеоролог добавил, что прогнозируется северо-западный ветер, скорость которого достигнет 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба. Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое, отметил Тишковец.

Ранее ученые из МГУ научились управлять температурой в метро.