Москва 09 августа 2023, 08:34 Москвичам пообещали дожди и грозы в среду Синоптик Леус: в Москве 9 августа будет до +25 градусов и пройдут дожди с грозами Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве в среду ухудшится погода. Атмосферный фронт принесет похолодание и осадки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, 9 августа в Москве будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Метеоролог уточнил, что больше всего непогода затронет восток и север региона.

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В дневное время суток в столице воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью похолодает до +13 градусов. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. В ночные часы температура опустится до +14 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3–8 метров в секунду, во время грозы он будет порывистым. Атмосферное давление повысится до 748 миллиметров ртутного столба, что около нормы. В четверг будет теплее — до +26 градусов и без осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что в Москву вернутся «египетские ночи». Жара, по его словам, продержится в столице лишь один день.