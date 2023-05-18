Москва 18 мая 2023, 08:23 Москвичам пообещали до +27 градусов в четверг Гидрометцентр России: в Москве ожидаются облачная погода и до +27 градусов РИА «Новости»

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Июньская жара придет в Москву в четверг, 18 мая. Об этом сообщили на сайте российского Гидрометцентра.

В Московском регионе погода продолжает радовать летними температурами. Так, в четверг днем, 18 мая, будет облачно с прояснениями и до +25…+27 градусов. В ночное время суток столбики термометра опустятся до +12 градусов.

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На территории Московской области в дневные часы воздух прогреется до +22…+27 градусов, на западе Подмосковья возможны кратковременные дожди, а ночью похолодает до +9 градусов. Прогнозируется западный ветер со скоростью до 11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Кроме того, метеорологи предупредили горожан о желтом уровне погодной опасности, который будет действовать в области до 11:00 пятницы из-за высокой пожарной опасности четвертого класса.

Ранее среда стала самым теплым днем с начала весны в Москве. По информации столичного Метеобюро, в 15:00 на главной метеостанции города на ВДНХ зафиксировали 23,5 градуса, в центре Москвы, на улице Балчуг — 24 градуса тепла.