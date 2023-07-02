Москва 02 июля 2023, 09:16 Москвичам пообещали до +25 градусов в воскресенье Синоптик Леус: в Москве 2 июля будет умеренно тепло и без существенных осадков Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве неделя завершится умеренно теплой погодой. Пути активных атмосферных образований обойдут регион стороной, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

В столице 2 июля прогнозируют переменную облачность и до +25 градусов.

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«При переменной облачности существенных осадков не ожидается, а температурные показатели будут близкими к своей климатической норме», — уточнил Леус.

Он добавил, что в столице 2 июля в дневные часы воздух прогреется до +23…+25 градусов. Ночью температура опустится до +14. В Московской области днем столбики термометра покажут отметки +21…+26 градусов. В ночное время суток похолодает до +11.

Погоду будет сопровождать ветер западного направления, скорость которого достигнет 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 738 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы. В понедельник пройдет кратковременный дождь, а температура воздуха будет варьироваться от +23 до +25 градусов.

Ранее метеоролог Позднякова сообщила, что в Москве средняя температура июня была ниже климатической нормы.