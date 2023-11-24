Москва 24 ноября 2023, 12:53 Москвичам пообещали, что выпавший снег не растает до весны Вильфанд: выпавший в Москве снег, вероятно, уже больше не растает до весны РИА «Новости»

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Выпавший в столице снег может остаться на поверхности до весны. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Вероятность того, что этот снег уже растает только весной — большая», — рассказал синоптик.

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Он добавил, что в пятницу в Москве пройдет небольшой снег и высота снежного покрова вырастет.

По данным столичных метеостанций, высота снежного покрова в районе Тушино достигла 12 сантиметров, на Балчуге — 11 сантиметров, а на ВДНХ — восьми.

При этом в пятницу, 24 ноября, Москву продолжит засыпать снегом из-за активного атлантического циклона, названного европейцами «Никлас» (Niklas). Будет облачно, а температура воздуха опустится до минус 4-6 градусов.

Синоптик Ильин отметил, что очередная волна снегопада накроет Москву ближе к ночи 26 ноября. При этом в начале следующей недели в столице ожидается кратковременная оттепель.