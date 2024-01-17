Эксклюзив 17 января 2024, 15:05 Москвичам пообещали аномальное тепло в крещенскую ночь Синоптик Шувалов: на Крещение в Москве будет тепло, а потом ударят морозы РИА «Новости»

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Москвичей на этой неделе ждут резкие перепады температуры. В ночь на Крещение, с 18 на 19 января, она будет плюсовой, а к понедельнику похолодает до -25 градусов. Об этом «360» рассказал синоптик Александр Шувалов.

Утром в четверг, 18 января, в Москве будет холодно — до -20 градусов мороза. Во второй половине дня ожидаются сильные снегопады. Снег пойдет около 15:00–18:00, возможно, выпадет до 40% от месячной нормы, отметил Шувалов. По его словам, осадки будут идти вечером и ночью, а к утру сменятся мокрым снегом.

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«В крещенскую ночь температура воздуха повысится до 0…+1 градуса. Но на этом погодные метания из стороны в сторону не закончатся. В пятницу нас снова ждет понижение температуры», — заметил собеседник «360».

К вечеру 19 января в Москве будет -10 градусов мороза. В субботу и воскресенье похолодает еще сильнее — до -12…-17 градусов. А к утру понедельника столбики термометров опустятся до -20…-25 градусов мороза.

Синоптик добавил, что подобные температурные скачки случались в Москве и раньше. Но для XXI века — это явление нечастое. Первая половина января в столице стала одной из самых холодных за 75 лет.