Москва 10 января 2024, 17:58 Москвичам пообещали аномальное потепление ночью Вильфанд: ночью 11 января в Москве потеплеет до нуля градусов Konstantin Kokoshkin/Russian Look/globallookpress

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Аномальное потепление придет в Москву предстоящей ночью. Столбики термометра поднимутся до нулевой отметки, сообщил РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В течение ночи будет происходить аномальное повышение температуры, поскольку к Москве приближается циклон, и воздух будет перемещаться с юга», — уточнил он.

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Метеоролог отметил, что температура начнет повышаться вечером и к утру воздух прогреется на 10 градусов: от -10 до 0 градусов.

По словам Вильфанда, к утру четверга ожидается поступление холодных воздушных масс, из-за которых за день температура снизится от 0 до -10…-13 градусов.

Синоптик добавил, что 11 января прогнозируется снег и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.

«Это значит метель, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица. Очень сложный день для автотранспорта», — заключил он.

Ранее в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за ветра и снега. Метеопредупреждение будет действовать до 21:00 11 января.