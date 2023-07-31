31 июля 2023, 03:14
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Синоптик Тишковец: август начнется в Москве с 30-градусной жары
Долгожданное летнее тепло придет в Москву на этой неделе. Воздух в столице прогреется до +30. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета. <…> В климатическом календаре произойдет рокировка», — рассказал синоптик.
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Тишковец уточнил, что 31 июля будет солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров покажут +22…+27, а ночью будет прохладнее: +10…+15.
В среду, 2 августа, станет еще теплее. Температура воздуха поднимется до +30. Из-за перегрева воздуха могут пройти быстрые дожди.
В четверг и пятницу также ожидаются осадки, но по другой причине: их принесет холодный атмосферный фронт. Из-за прохладных дождей слегка снизится и температура — до +23…+28.
А в выходные снова ожидается жара — до +30 градусов.
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