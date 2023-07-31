Москва 31 июля 2023, 03:14 Москвичам пообещали 30-градусную жару Синоптик Тишковец: август начнется в Москве с 30-градусной жары РИА «Новости»

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Долгожданное летнее тепло придет в Москву на этой неделе. Воздух в столице прогреется до +30. Об этом РИА «Новости» сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Природа снова пойдет вопреки климату, и исправит слегка подмоченную репутацию лета. <…> В климатическом календаре произойдет рокировка», — рассказал синоптик.

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Тишковец уточнил, что 31 июля будет солнечная и сухая погода. Днем столбики термометров покажут +22…+27, а ночью будет прохладнее: +10…+15.

В среду, 2 августа, станет еще теплее. Температура воздуха поднимется до +30. Из-за перегрева воздуха могут пройти быстрые дожди.

В четверг и пятницу также ожидаются осадки, но по другой причине: их принесет холодный атмосферный фронт. Из-за прохладных дождей слегка снизится и температура — до +23…+28.

А в выходные снова ожидается жара — до +30 градусов.