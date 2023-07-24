Москва 24 июля 2023, 17:37 Москвичам пообещали 28-градусную жару и субтропики к концу недели Синоптик Леус: самым теплым днем в Москве будет пятница с температурой до плюс 28 градусов РИА «Новости»

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Дождливая погода в Москве сохранится в течение всей недели. Однако ближе к выходным ожидается значительное потепление. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, в Москве до конца июля практически каждый день будут идти дожди различной интенсивности и продолжительности. При этом температура воздуха постепенно будет повышаться.

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«Самым теплым днем будет пятница — +26…+28 — эдакие субтропики — тепло и влажно», — отметил метеоролог.

Он добавил, что уже в выходные москвичей ждет очередное похолодание. Август начнется с непостоянной погоды: солнце и дожди будут чередоваться раз в пару дней. При этом столбики термометра не превысят отметок плюс 20-25 градусов.

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