Москва 26 января 2024, 17:53 Москвичам покажут белокаменные блоки с загадочными посланиями XVI века Выставка в музее «Коломенское» покажет белокаменные блоки с надписями XVI века Freepik

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В музее-заповеднике «Коломенское» с 30 января по 12 мая москвичи и туристы смогут ознакомиться с выставкой «Средневековое граффити церкви Вознесения. Новые открытия». Ее посвятили церкви Вознесения Господня, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

Посетителям представят пять редких экспонатов, найденных археологами в 1970-е годы около церкви Вознесения.

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«На блоках можно увидеть тонкие пересекающиеся линии, прочерченные острым предметом. Содержание этих надписей с трудом поддается интерпретации», — рассказали в пресс-службе.

Исследователи, изучая памятник, увидели следы пожара XVI века, который произошел, возможно, еще до завершения постройки церкви. Поврежденные камни заменили новыми блоками, сохранив старый декор. Во время археологических раскопок с 1970-х по 1990-е годы ученые обнаружили примерно 2500 обломков белого камня.

Сотрудники музея-заповедника до сих пор занимаются изучением коллекции белокаменных блоков. Во дворце царя Алексея Михайловича также появилась возможность интерпретировать загадочные послания предков.

В этом году в московских музеях представят множество различных выставок. Посетители смогут ознакомиться с персональными экспозициями и интерактивными экспонатами.