09 сентября 2023, 12:38
Москвичам перечислили способы голосования на выборах мэра
Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра и депутатов
Горожанам назвали все способы, с помощью которых можно проголосовать на выборах мэра и депутатов. Отдать свой голос предлагается в онлайн-режиме, через электронный терминал и на избирательных участках, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева.
«Чем больше возможностей есть у москвичей, чтобы проголосовать, тем лучше», — отметил он.
Реклама
Проголосовать можно с помощью электронного терминала на любом избирательном участке независимо от прописки. Устройства выдадут онлайн-бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, сразу внесут результаты в блокчейн.
Также жители Москвы смогут прийти на избирательные участки и получить бумажный бюллетень. Сделать свой выбор и опустить документ в урну. Участки будут работать 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00.
Еще один метод — сайт mos.ru, нужно зайти на него и нажать на специальный баннер.
Для тех, кто не имеет возможности посетить избирательный участок из-за состояния здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала — ПТЭГ, его члены комиссии доставляют прямо домой к избирателю.
Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО пройдут 9 и 10 сентября.
Ранее Сергей Собянин принял участие в голосовании мэра Москвы. Он сделал свой выбор, воспользовавшись системой ДЭГ.
Единый день голосования
Москва 2023
ДЭГ-2023
Реклама
Реклама