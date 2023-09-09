Москва 09 сентября 2023, 12:38 Москвичам перечислили способы голосования на выборах мэра Москвичам напомнили о способах проголосовать на выборах мэра и депутатов Фото: freepik.com

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Горожанам назвали все способы, с помощью которых можно проголосовать на выборах мэра и депутатов. Отдать свой голос предлагается в онлайн-режиме, через электронный терминал и на избирательных участках, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадима Ковалева.

«Чем больше возможностей есть у москвичей, чтобы проголосовать, тем лучше», — отметил он.

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Проголосовать можно с помощью электронного терминала на любом избирательном участке независимо от прописки. Устройства выдадут онлайн-бюллетени, а после того, как избиратель сделает свой выбор, сразу внесут результаты в блокчейн.

Также жители Москвы смогут прийти на избирательные участки и получить бумажный бюллетень. Сделать свой выбор и опустить документ в урну. Участки будут работать 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00.

Еще один метод — сайт mos.ru, нужно зайти на него и нажать на специальный баннер.

Для тех, кто не имеет возможности посетить избирательный участок из-за состояния здоровья, предусмотрен переносной вариант терминала — ПТЭГ, его члены комиссии доставляют прямо домой к избирателю.

Выборы мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО пройдут 9 и 10 сентября.

Ранее Сергей Собянин принял участие в голосовании мэра Москвы. Он сделал свой выбор, воспользовавшись системой ДЭГ.