Москва 01 июня 2023, 14:36 Москвичам перечислили самые популярные «зеленые» коворкинги «Москва 24»: в парке Горького находится один из самых известных летних коворкингов

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Самый популярный летний коворкинг в Москве расположен в парке Горького на краю Нескучного сада. Посетить «Рабочую станцию» можно за 1032 рубля в сутки. Об этом сообщил сайт «Москва 24».

Коворкинг включает веранду под открытым небом, зону с диванами и пуфами в закрытой зоне.

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В 2023 году музей-заповедник «Царицыно» открыл специальный коворкинг для подростков. Там девушки и юноши могут трудиться над учебными и творческими проектами. Помещение открыто три дня в неделю и пускает людей бесплатно.

В парке 50-летия Октября находится бесплатный павильон «Коворкинг». Он открыт с 10 утра и до самого вечера. Здесь можно поработать с ноутбуком или почитать книгу.

Коворкинг «Братеевская пойма» представляет из себя беседки с крышами на свежем воздухе, а в «Саду будущего» можно найти крытые площадки со столами и скамейками.