Москва 27 июля 2023, 09:26 Москвичам перечислили подходящие локации для пленэров в местных парках Жителей Москвы пригласили на пленэры в городские парки Сайт мэра и правительства Москвы

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В парках с живописными местами горожанам предложили заняться рисованием с натуры под открытым небом. Опытные художники и любители могут выбрать лучшие локации для пленэра, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

В парке Горького можно запечатлеть на фоне природы постройку, выполненную в необычном архитектурном решении. Справа от арки главного входа расположена народная обсерватория — красно-белая ротонда с двумя полукруглыми лестницами, раздвижным металлическим куполом и окнами-иллюминаторами. В розарии у Голицынского пруда художники вдохновятся разнообразием растений для создания картины с цветами.

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Написать неофутуристический пейзаж получится в парке «Ходынское поле», где размещен арт-объект, который олицетворяет гармонию природы и современных технологий, — зеркальный лабиринт. В музее-заповеднике «Царицыно» предлагают изобразить классические памятники архитектуры. В Воронцовском парке можно создать картину с отреставрированным восточным флигелем, в котором раньше жили кучера, конюхи и кузнецы.

В парке Дружбы получится изобразить пейзажи с Фестивальными прудами, водоемами и плакучими ивами. В саду имени Баумана рисуют берсо — арочную конструкцию, обвитую виноградной лозой. За ботаническим рисунком следует отправиться в центральную часть парка «Фили» к Нарышкинскому пруду. На берегах водоема можно увидеть редкие для центральной полосы России деревья.

Ранее регистрацию на международный фестиваль современного искусства Artlife Fest начали в Москве. В этом году представят 200 работ 45 художников, а география проекта насчитывает 16 стран.