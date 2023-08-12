Москва 12 августа 2023, 09:21 Москвичам перечислили главные причины потери коллагена «Москва 24»: нутрициолог назвала основные причины потери коллагена Фото: freepik.com

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Ключевым фактором в потере коллагена является возраст. А также лишиться коллагена можно при стрессах, недосыпах, плохом питании и дефиците витамина С. рассказала нутрициолог Ольга Андрейчук в беседе с «Москвой 24».

Она уточнила, что после 20-25 лет с каждым годом происходит снижение уровня одного из основных белков соединительной ткани — коллагена примерно на 1%. По этой причине на лице появляются морщины, кожа становится менее упругой. Кроме того, из-за хронического стресса и недостатка сна в кровь поступает гормон кортизол, который разрушает белок.

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К сокращению коллагена может привести плохое питание, которое влияет на снижение аминокислот, цинка и меди. Синтезу коллагена способствует витамин С. При его дефиците сразу ухудшается состоянии кожи, волос и ногтей.

Нутрициолог добавила, что употребление в пищу жиров и сахаров также негативно сказывается на уровне коллагена. Еще один враг — солнце: ультрафиолетовые лучи, проникающие в глубокие слои кожи, разрушают коллагеновые волокна. Благодаря этому на коже появляются морщины и пигментные пятна. Вредные привычки, в частности курение, приводят к ухудшению кровообращения и окислительному стрессу, что пагубно влияет на количество коллагена.

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