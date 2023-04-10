Москва 10 апреля 2023, 16:28 Москвичам назвали сроки открытия участка зеленой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово» Заммэра Ликсутов: участок метро от «Автозаводской» до «Орехово» откроют в конце мая РИА «Новости»

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Ремонтные работы на участке Замоскворецкой линии между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закончат в конце мая. Об этом рассказал ТАСС заммэра Москвы Максим Ликсутов.

«В конце мая запустим движение по участку, работы идут по графику», — отметил он.

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Участок зеленой линии метро закрыли 12 ноября на полгода из-за полной реконструкции тоннеля между станциями «Царицыно» и «Кантемировская». Чтобы пассажиры могли добраться до нужных станций, между «Автозаводской» и «Орехово» пустили бесплатные автобусы.

Тоннель, о котором идет речь, построили в 1980-х годах. При этом тогда рабочие нарушали нормативы, поэтому сейчас его придется практически проложить заново. Ранее Ликсутов уточнял, что в метрополитене столицы больше нет участков, которым необходим такой сложный и длительный ремонт.