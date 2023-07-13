Москва 13 июля 2023, 08:47 Москвичам назвали сроки открытия нового павильона «Атом» на ВДНХ Мэр Москвы Собянин: новый павильон «Атом» на ВДНХ откроют в ноябре Сайт мэра и правительства Москвы

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Павильон «Атом», расположенный на ВДНХ, планируют открыть осенью этого года. Посетители культурно-образовательной площадки смогут ознакомиться с историей и современными достижениями атомной сферы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Он станет самым современным научно-технологическим выставочным комплексом в мире», — отметил он.

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«Атом» представляет собой уникальное здание с четырьмя надземными и тремя подземными этажами. На стеклянном фасаде будут транслировать инсталляции. Выставочный центр площадью примерно 25 тысяч квадратных метров рассчитан на 2100 человек. Гости смогут увидеть выставки, послушать лекции, а также там будут проводить деловые встречи.

Глава города уточнил, что экспозицию павильона разделят на зоны: «Советский атомный проект», «Время первых» и «Современная атомная промышленность». Интерактивный детский этаж «Атомариум» займут специалисты, которые будут демонстрировать лабораторные эксперименты и опыты. На крыше оборудуют ресторан с витражными окнами и террасой, откуда будет видна Главная аллея ВДНХ. Собянин добавил, что строительство уже вышло на финишную прямую, открытие павильона намечено на ноябрь.

Ранее горожанам сообщили, что второй этаж культурно-досугового центра начали строить на юго-западе Москвы.