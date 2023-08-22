Москва 22 августа 2023, 17:48 Москвичам назвали самую высокооплачиваемую вакансию в столице «Авито Работа»: агент по недвижимости стал самой высокооплачиваемой вакансией в Москве Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Аналитики «Авито Работа» выяснили, кому в Москве больше всего платят. Самой дорогой вакансией оказался агент по недвижимости, сообщило РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса.

По данным аналитиков, в столице в августе более чем в два раза возросли зарплатные предложения, размер которых превышает 100 тысяч рублей. Таким образом, самую высокую оплату за труд предложили агенту по недвижимости — 154 349 рублей. Второе место в рейтинге занял коммерческий агент с зарплатой в 151 908 рублей. Замкнула тройку лидеров вакансия бригадира — 141 225 рублей.

Реклама

Кроме того, дальнобойщикам готовы платить 137 176 рублей в месяц, брокерам пообещали 127 372 рубля, а труд замерщиков оценили в 126 220 рублей. Фасадчики могут претендовать на 124 326 рублей, автомаляры — 121 838 рублей, а водителям самосвалов предложили 121 369 рублей.

Представители сервиса добавили, что на сегодняшний день московские работодатели увеличивают ставки по зарплатам, так как есть высокий спрос на сотрудников.

Ранее в Минтруде сообщили, что работникам госорганов повысят зарплаты с октября. Оклады планируют проиндексировать на 5,5%.