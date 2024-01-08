Москва 08 января 2024, 13:41 Москвичам назвали самую популярную дату для женитьбы на новогодних праздниках Ракова: москвичи в новогодние каникулы чаще всего заключали браки в Рождество Freepik

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В январские праздники в Москве Рождество стало самым популярным днем для регистрации брака. В 2024 году 7 января поженились 49 пар, сообщили в пресс-службе столичного правительства со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

«Москва делает все, чтобы создание новой семьи проходило так, как об этом мечтают молодожены. Мы открываем уникальные площадки для регистрации брака в рамках проекта мэра Москвы „Новые адреса счастья“, а наши дворцы бракосочетания работают и в праздники», — отметила она.

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Ракова уточнила, что москвичи женятся в Рождество на протяжении четырех лет. Для этого каждый год работают некоторые дворцы бракосочетания. С 2020-го в этот день заключили брак примерно 200 пар.

В столице в январские праздники церемонии бракосочетания проходили во дворцах бракосочетания № 1, 4, «Шипиловский» и «Южное Бутово».

В пресс-службе правительства добавили, что подать заявку о регистрации брачного союза можно очно во дворцах бракосочетания, МФЦ, а также на сайте госуслуг или mos.ru. Стоимость госпошлины составляет 350 рублей.

Ранее церемония бракосочетания прошла в студии телеканала «Москва 24». Трансляцию провели в честь Дня работника ЗАГС.