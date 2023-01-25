Москва 25 января 2023, 12:36 Москвичам назвали расценки за минимальный ремонт в квартире

Читать 360tv в

Эксперты подсчитали, во сколько москвичам обойдется самый минимальный ремонт в квартире вместе с установкой мебели и техники. Цифрами поделилось издание «Дни.ру».

Работы в однокомнатной квартире площадью 40 квадратных метров обойдутся в сумму не менее двух миллионов рублей. На материалы в среднем нужно будет потратить 280-440 тысяч рублей.

Реклама

На мебель, в среднем, нужно будет выделить около 700 тысяч рублей. В это сумму включены кровать, гардероб, тумба и кухня. Кухонный гарнитур обойдется примерно в 400 тысяч рублей.

Купить холодильник, духовой шкаф, варочную панель и стиральную машину можно за сумму до 100 тысяч рублей, резюмировали специалисты.