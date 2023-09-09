Москва 09 сентября 2023, 18:54 Москвичам назвали дату второго розыгрыша программы «Миллион призов» Второй розыгрыш «Миллиона призов» среди голосующих пройдет 10 сентября в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Второй розыгрыш акции #ВыбираемВместе2023 программы «Миллион призов» проведут утром 10 сентября. Победителей выберут рандомным методом, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Призовые баллы будут разыгрывать среди москвичей, которые успели проголосовать в онлайн-режиме на выборах мэра столицы и депутатов муниципальных образований ТиНАО до 20:00 9 сентября. Специальная программа определит победителей случайным образом. В воскресенье после полудня они получат СМС-сообщение о выигрыше. За числом победителей можно следить на сайте акции #ВыбираемВместе2023.

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Участники электронного голосования смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов. Каждый балл — один рубль. Их можно использовать при покупках у партнеров программы или пожертвовать на благотворительность. В первом розыгрыше, который провели 9 сентября, выиграли 1 094 159 человек.

Единый день голосования пройдет 9 и 10 сентября. Москвичи будут выбирать мэра Москвы и депутатов 13 муниципальных образований ТиНАО. Второй и третий розыгрыши акции намечены 10 и 11 сентября.

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