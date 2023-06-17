Москва 17 июня 2023, 18:25 Москвичам напомнили о сборе гуманитарной помощи для жителей новых регионов России Москвичи продолжат собирать гуманитарную помощь для новых регионов России Сайт мэра и правительства Москвы

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Сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных и новых регионов РФ продолжается в столице. Наиболее востребованны сейчас вещи для детей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

К акции «Москва помогает» могут присоединиться обычные горожане и бизнесмены, а также представители организаций.

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«Это еще одна проверка на неравнодушие, и мы готовы доказать, что своих не бросаем», — отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова.

Больше всего необходимы такие товары, как детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров. Кроме того, нужны предметы первой необходимости: от зубных щеток до средств женской гигиены. Людям не хватает постельного белья, подушек, полотенец, одеял, а также бытовой химии. Одежду, посуду и продукты питания тоже можно приносить в качестве гумпомощи.

Средства первой необходимости на регулярной основе отправляют в российские регионы. В Белгородскую область в начале июня доставили 14 тонн товаров. В приюты для животных ЛНР направили 10 июня около пяти тонн груза. В частности, сухой корм, медицинские препараты, будки и хозтовары. Всю помощь собрали москвичи в проекте «Время добра».

Желающие принять участие в благотворительном мероприятии могут приносить гуманитарную помощь каждый день с 10:00 до 19:00 в пункты приема, которые работают в каждом округе Москвы.

Ранее волонтер из Истры Анна Боронахина подготовила для отправки в библиотеки Луганска наборы книг.