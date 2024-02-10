10 февраля 2024, 16:35
Москвичам напомнили о наказании за участие в несогласованных акциях
Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованных митингах
В центре Москвы планируют организовать незаконную массовую акцию. По этой причине пресс-служба столичной прокуратуры еще раз напомнила о последствиях для участников таких мероприятий.
По данным ведомства, пользователи соцсетей призывают людей выйти на митинг в центр Москвы.
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Правоохранители предупредили жителей и гостей столицы о недопустимости нарушения закона.
«Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении.
Представители прокуратуры также указали на вероятность административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях.
В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне обладают иммунитетом от провокаций. Он также отметил, что во время каких-либо незаконных действий полицейские работают эффективно.
Прокуратура РФ
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Москва
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