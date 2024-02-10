Москва 10 февраля 2024, 16:35 Москвичам напомнили о наказании за участие в несогласованных акциях Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованных митингах РИА «Новости»

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В центре Москвы планируют организовать незаконную массовую акцию. По этой причине пресс-служба столичной прокуратуры еще раз напомнила о последствиях для участников таких мероприятий.

По данным ведомства, пользователи соцсетей призывают людей выйти на митинг в центр Москвы.

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Правоохранители предупредили жителей и гостей столицы о недопустимости нарушения закона.

«Обращаем внимание, что указанное массовое мероприятие с органами исполнительной власти города в установленном законом порядке не согласовано», — говорится в сообщении.

Представители прокуратуры также указали на вероятность административного ареста за организацию или проведение несанкционированных массовых акций, призывы и участие в таких мероприятиях.

В январе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что россияне обладают иммунитетом от провокаций. Он также отметил, что во время каких-либо незаконных действий полицейские работают эффективно.