Москва 24 февраля 2024, 09:07 Москвичам напомнили о мерах поддержки для участников СВО Мэрия Москвы: военные и их семьи получат городские льготы в упрощенном порядке Bulkin Sergey/news.ru/globallookpress

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Московские власти уделяют особое внимание поддержке бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО. Для мобилизованных, контрактников, а также их семей предусмотрена всесторонняя помощь города, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

В 2023 году в госпитале для ветеранов войн № 3, расположенном на Стартовой улице, заработала спецполиклиника для участников СВО, завершивших службу. Там солдаты могут получить психологическую поддержку и пройти реабилитацию.

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Каждый месяц бойцам СВО город начисляет по 50 тысяч рублей. Получившим ранения выплачивают единовременные пособия от 500 тысяч до миллиона рублей. В случае гибели военного членам его семьи предусмотрена помощь в размере трех миллионов рублей.

Родственникам военнослужащих власти помогают устроить ребенка в детские сады, школы у дома. Семьи могут бесплатно водить детей в секции, кружки, оставлять на продленку, а также получать питание в школах и колледжах.

Ранее генерал армии Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин посетили здание штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной. Они проверили ход выполнения капитального ремонта.