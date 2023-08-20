Москва 20 августа 2023, 16:08 Москвичам напомнили, как вести себя в грозу Московское управление МЧС выпустило предупреждение из-за ливневых дождей Сайт мэра и правительства Москвы

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Из-за ливней, которые могут перейти в град, и резкого усиления ветра до 12-17 метров в секунду жителей Москвы попросили воздержаться от быстрой езды и не приближаться к шатким конструкциям и деревьям. О правилах поведения в непогоду напомнила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Как пояснили в ведомстве, непогода продлится в столице минимум до конца дня. Жителей и гостей Москвы настоятельно попросили сбросить скорость во время движения автомобилей, не совершать резких сложных маневров на дороге, обгонов или перестроений, а также учитывать ухудшившуюся видимость и не парковаться у опасных конструкций.

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Пешеходам посоветовали остерегаться деревьев, рекламных щитов и других крупных предметов, которые могут упасть из-за сильного ветра.

Также москвичей призвали внимательно следить за детьми и в целом соблюдать осторожность.

Утром 20 августа Гидрометцентр сообщил, что в Москве возможны гроза и дождь с градом.