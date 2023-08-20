Москва 20 августа 2023, 11:36 Москвичам напомнили, что делать при укусе клеща Инфекционист Прохорова: при укусе клеща нужно сдать его на анализ Сайт мэра и правительства Москвы

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Энцефалит, болезнь Лайма и клещевой тиф — такие заболевание можно получить из-за укуса клеща. Заведующая приемным отделением столичной инфекционной клинической больницы № 2 Наталья Прохорова рассказала на сайте мэра Москвы о правилах поведения при укусе насекомого.

Как подчеркнула врач, Москва в данный момент не входит в число территорий с выявленными энцефалитными клещами. Однако по соседству со столичным регионом такие территории есть. Поэтому жителям столицы напомнили несколько важнейших правил обращения с клещами в случае укуса.

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Прохорова отметила, что первостепенная задача в подобной ситуации — как можно скорее сдать живого клеща на анализ, чтобы узнать, не переносит ли он опасные заболевания. Эффективность анализа мертвого паукообразного значительно ниже, а если со снятием клеща затянуть, риск инфекции вырастет.

«Не надо тянуть его за брюшко. Оно просто оторвется, а голова клеща с хоботком останется в ранке укуса. Если же в ранке раздавить инфицированного клеща, то в кровь попадет большее количество инфекционных агентов», — заявила специалист.

Как сообщила Прохорова, в Москве сдать клеща на анализ можно в отделении особо опасных инфекций микробиологической лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии.