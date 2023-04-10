Москва 10 апреля 2023, 18:59 Москвича не пустили в аэропорт из-за выключенного ноутбука Baza: жителя Москвы не пустили в аэропорт Шереметьево из-за выключенного ноутбука Pxhere

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Жителя Москвы отказались пускать в аэропорт Шереметьево из-за ноутбука, который тот не смог включить. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, мужчина должен был лететь в Тюмень. С собой он взял ноутбук сына, который тот попросил привезти. Во время проверки на входе в аэропорт пассажиру сказали включить устройство, но он не смог, потому что не знал, как пользоваться этим гаджетом.

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В результате сотрудники отказались его пускать. Москвич предложил им самим включить ноутбук или забрать его, пока он не вернется в столицу, однако работники Шереметьево отказались.

Испугавшись опоздать на рейс, мужчина вызвал полицию, но правоохранительные органы тоже не смогли помочь. Чтобы улететь, пассажир оставил ноутбук в машине — после этого его все же пропустили в здание аэропорта.

В Шереметьево изданию «Подъем» сообщили, что работники действовали в соответствии с инструкциями.

«Человек оставил ноутбук за пределами территории и улетел. Действия сотрудников были проверены. Они ничего не нарушили, никаких инструкций и регламентов они не нарушали», — заявили там.