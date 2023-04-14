Москва 14 апреля 2023, 16:25 Москвич потерял флешку с 100 тысячами долларов в криптовалюте Житель Москвы потерял флешку-криптокошелек с 100 тысячами долларами в метро Pxhere

Читать 360tv в

В Москве мужчина потерял флешку, на которой хранили 100 тысяч долларов в виде криптовалюты. Он предполагает, что мог выронить ее в метро, сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, 37-летний мужчина в день пропажи ездил с отцом в банк. В тот момент «холодный кошелек» — хранилище для криптовалюты, которое не подключено к интернету — был при нем.

Реклама

Мужчина предполагает, что мог выронить флешку в метро. Он заметил пропажу после того, как спустился в подземку и доехал до станции «Щелковская».

Владелец «холодного кошелька» написал заявление в полицию. Такой метод хранения криптовалюты считается одним из самых безопасных, потому что не позволяет хакерам добраться до денежных средств. Мужчина отметил, что-то, кто найдет носитель, тоже не сможет забрать себе деньги — чтобы разблокировать флешку, нужен пароль, который знает только он.