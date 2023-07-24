24 июля 2023, 13:40
Москва заняла первую строчку рейтинга РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда»
Багреева: Москва возглавила рейтинг РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда»
Москва стала лидером рейтинга региональных центров компетенций (РЦК) по результатам нацпроекта «Производительность труда». Он рассчитывался по восьми показателям, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.
Каждые шесть месяцев федеральный центр компетенций оценивает региональные центры, которые ответственны за реализацию нацпроекта «Производительность труда».
За первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности в среднем на 59%, сокращение времени протекания процесса на 42%, незавершенного производства — на 34%.
Мария Багреева
В рейтинге с 2020-го принимают участие региональные центры, у которых стаж работы не меньше 10 месяцев. В Москве нацпроект стартовал в прошлом году, поэтому столичный РЦК участвовал в рейтинге в первый раз и сразу же получил наивысшую оценку — 8,98 балла из 10.
В рейтинге учитывают такие показатели, как укомплектованность штата, выполнение планов по вовлечению предприятий, обучению их сотрудников и подготовке инструкторов. Помимо этого, оценку дают выполнению графика по завершенным проектам, а также уровню удовлетворенности предприятий работой РЦК и освещению лучших практик в интернете.
Ранее Подмосковье заняло первое место в рейтинге инновационности в сфере агропромышленного комплекса. Список составили аналитики проекта «РСХБ в цифре» совместно с центром «Сколково».
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