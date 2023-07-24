Москва 24 июля 2023, 13:40 Москва заняла первую строчку рейтинга РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда» Багреева: Москва возглавила рейтинг РЦК по итогам нацпроекта «Производительность труда» Сайт мэра и правительства Москвы

Читать 360tv в

Москва стала лидером рейтинга региональных центров компетенций (РЦК) по результатам нацпроекта «Производительность труда». Он рассчитывался по восьми показателям, сообщила глава столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Каждые шесть месяцев федеральный центр компетенций оценивает региональные центры, которые ответственны за реализацию нацпроекта «Производительность труда».

За первое полугодие 2023 года 38 предприятий, завершивших первый совместный этап с экспертами РЦК Москвы, демонстрируют увеличение производительности в среднем на 59%, сокращение времени протекания процесса на 42%, незавершенного производства — на 34%. Мария Багреева

В рейтинге с 2020-го принимают участие региональные центры, у которых стаж работы не меньше 10 месяцев. В Москве нацпроект стартовал в прошлом году, поэтому столичный РЦК участвовал в рейтинге в первый раз и сразу же получил наивысшую оценку — 8,98 балла из 10.

В рейтинге учитывают такие показатели, как укомплектованность штата, выполнение планов по вовлечению предприятий, обучению их сотрудников и подготовке инструкторов. Помимо этого, оценку дают выполнению графика по завершенным проектам, а также уровню удовлетворенности предприятий работой РЦК и освещению лучших практик в интернете.

Ранее Подмосковье заняло первое место в рейтинге инновационности в сфере агропромышленного комплекса. Список составили аналитики проекта «РСХБ в цифре» совместно с центром «Сколково».