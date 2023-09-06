06 сентября 2023, 15:46
Москва заняла первое место среди городов БРИКС по уровню технологического развития
Собянин: Москва возглавила топ городов БРИКС по уровню технологического развития
Москва оказалась на первом месте среди мегаполисов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Пекин и Шанхай также вошли в тройку лидеров, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, составлением международного рейтинга занимались специалисты ведущих исследовательских центров и университетов стран БРИКС.
Реклама
Собянин добавил, что эксперты учитывали способности мегаполисов предоставлять широкий спектр услуг своим жителям: от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре.
Исследователи, оценивая Москву, выделили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему.
Ранее москвичам сообщили, что выставка «Транспорт будущего» пройдет в «Технограде» 9 сентября. Посетителям покажут разработки студентов Московского политехнического университета и арт-объекты.
Сергей Собянин
Экология
Технологии
Москва 2023
Реклама
Реклама