Москва 06 сентября 2023, 15:46 Москва заняла первое место среди городов БРИКС по уровню технологического развития Собянин: Москва возглавила топ городов БРИКС по уровню технологического развития Сайт мэра и правительства Москвы

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Москва оказалась на первом месте среди мегаполисов БРИКС по уровню технологического и пространственного развития. Пекин и Шанхай также вошли в тройку лидеров, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, составлением международного рейтинга занимались специалисты ведущих исследовательских центров и университетов стран БРИКС.

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Собянин добавил, что эксперты учитывали способности мегаполисов предоставлять широкий спектр услуг своим жителям: от электронных сервисов до доступа к городской инфраструктуре.

Исследователи, оценивая Москву, выделили сбалансированное пространственное развитие, различные меры поддержки компаний и развитую инновационную экосистему.

Ранее москвичам сообщили, что выставка «Транспорт будущего» пройдет в «Технограде» 9 сентября. Посетителям покажут разработки студентов Московского политехнического университета и арт-объекты.