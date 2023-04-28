Москва 28 апреля 2023, 12:43 Москва заключит первый в России межрегиональный офсетный контракт Собянин: Москва заключит первый в России межрегиональный офсетный контракт Pxhere

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Москва проведет конкурс на заключение межрегионального офсетного контракта. Это произойдет впервые за историю страны, рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что речь идет про контракт на закупку медицинских изделий двумя регионами. При его заключении инвестор должен будет вложить не менее 100 миллионов рублей в современное производство нитриловых перчаток. При этом локализовать предприятие нужно в 2024 году на территории Самарской области.

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«То есть при помощи Москвы на территории региона появится современное производство с новыми высокотехнологичными рабочими местами. Область получит доход в бюджет, а столица — качественный товар по выгодной цене», — пояснил он.

Контракт также подразумевает, что правительства двух регионов будут закупать выпускаемую на предприятии продукцию в течение 10 лет. Это позволит гарантировать поставки нитриловых перчаток в медицинские учреждения Москвы и Самарской области. При этом стоить такая продукция будет дешевле, чем в рамках закупки во время стандартных процедур ежегодных торгов.