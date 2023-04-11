Москва 11 апреля 2023, 17:53 Москва заключила почти 80% контрактов на поставку отечественных товаров Собянин: в 2022-м Москва заключила более 79% контрактов на поставку отечественных товаров

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Портал поставщиков позволяет поддерживать отечественных производителей. Только за 2022 год Москва заключила там более 79% контрактов на поставку российских товаров, рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Москва закупает через портал поставщиков в основном российскую продукцию. <…> Важно отметить, что больше 90% поставщиков — представители малого и среднего бизнеса. Портал дает им возможность работать напрямую с городом, повышать узнаваемость и развиваться», — написал он.

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Чаще всего столица приобретала товары для строительства и ремонта — в этой сфере заключили 23,2 тысячи контрактов. На втором месте оказалась хозяйственная продукция, бытовая химия и техника — Москва заключила с производителями 15,6 тысячи контрактов. Топ-3 закрыли канцтовары, учебники и другие бумажные изделия — речь идет о 12,1 тысячи контрактов.

Кроме того, столица покупала медицинские товары, отечественное программное обеспечение, оборудование и средства связи.

Остальные контракты в прошлом году заключали с дружественными странами. Различные товары в столицу привозили из Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Китая и Таджикистана.