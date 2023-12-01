Москва 01 декабря 2023, 11:12 Москва выставит на торги помещение в Раменках Гаман: крупное торговое помещение в Раменках выставят на торги Сайт мэра и правительства Москвы

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Предприниматели получили возможность приобрести крупное торговое помещение в районе Раменки в Москве. Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Предлагаемое помещение площадью 308,5 квадратных метров имеет большие окна и высокие потолки. Поэтому в нем можно открыть ресторан или другое предприятие сферы услуг.

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«Он подойдет, например, для открытия химчистки, магазина или кафе», — рассказал Максим Гаман.

Объект расположен на перекрестке Мосфильмовской улицы и Раменского бульвара: на цокольном этаже жилого 35-этажного дома по адресу Мосфильмовская улица, дом 55. Дойти от помещения до станции метро «Раменки» можно за 10 минут.

Другое коммерческое помещение в микрорайоне Авиационный выставили на торги в Домодедове. Объект на втором этаже нежилого дома можно арендовать на срок до 10 лет.