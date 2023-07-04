Москва 04 июля 2023, 12:24 Москва выставит на торги помещение рядом с Третьяковской галереей Москва выставит на торги помещение рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером Сайт мэра и правительства Москвы

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Помещение на улице Большая Полянка, расположенное в центре столицы рядом с Третьяковской галереей и Якиманским сквером, выставят на торги по продаже в третьем квартале этого года, сообщил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, пространство в подвальной части и на первом этаже здания всего в семи минутах ходьбы от станций метро «Полянка» и «Третьяковская» покупатели смогут эффективно использовать для открытия предприятий в сфере услуг или магазинов.

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Площадь нежилого двухуровневого помещения составляет 322,2 «квадрата». Оно находится по адресу улица Большая Полянка, дом 4/10.

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